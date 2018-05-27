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Marmara'da yıldırım ve dolu riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

AA | 27.05.2018 - 05:27..
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Son 3 gündür İstanbul'da yağış görülürken, Marmara'nın diğer şehirleri için de yağmur haberi geldi. Bursa, Kocaeli ve Yalova'da da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YILDIRIM VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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