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Marmaraereğlisi'ne yapılan belediye binasının maliyeti

Mimari yapısıyla tartışmalara neden olan Marmaraereğlisi Belediye binasının 10 milyon lira maliyetle inşa edildiği açıklandı.

DHA | 23.02.2018 - 16:10..
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Marmaraereğlisi'ne yapılan belediye binasının maliyeti

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni yaptırdıkları ve sosyal medya üzerinde tartışılan belediye binasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MALİYETİ 10 MİLYON LİRA

Uyan; 10 milyon liraya mal olan binanın, 1866 metrekare arazi içine, 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve 9 katlı olarak inşa edildiğini, Osmanlı, Bizans ve Roma medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Marmaraereğlisi'ne yapılan belediye binasının maliyeti

ELEŞTİRİLERDEN MUTLU

Bina ile ilgili sosyal medya üzerinden de çeşitli eleştiriler geldiğini söyleyen Uyan, "Kimisi, Beyaz Saray'a benziyor, kiliseye benziyor. Saçma bir proje. Ortaya karışık diyenler oldu. Bizler yapılan bu eleştirilerin hepsini olumlu buluyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz. Burası bittiğinde ve açılışı yapıldığında eleştirenlerinde çok beğeneceğine eminim" diye konuştu.

Marmaraereğlisi'ne yapılan belediye binasının maliyeti

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