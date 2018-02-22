Marmaraereğlisi'nin yeni belediye binası

Belediyeler, yaptıkları icraatler yanında binalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bunun sön örneği de Tekirdağ'a bağlı Marmaraereğlisi Belediyesi oldu.

YENİ BELEDİYE BİNASI İLÇENİN TARİHİNİ YANSITIYORMUŞ

İlçede yapımında sona gelinen yeni belediye binası sosyal medyanın gündemine oturdu. Öyle ki "her tarihi dönemin özelliklerini taşıyor" denilerek tiye alınan bina için Marmaraereğlisi Belediyesi'nin internet sitesinde ise; "Mimarisiyle Marmaraereğlisi´nin tarihi dokusunu yansıtan yeni belediye hizmet binası" ifadeleri yer aldı.