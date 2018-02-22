taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.165
USD
3,7955
EURO
4,6685
ALTIN
161,60
PETR
65,2900

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye binası

Tekirdağ'ın ilçesi Marmaraereğlisi'nin yeni belediye binası mimarisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Belediyeler, yaptıkları icraatler yanında binalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bunun sön örneği de Tekirdağ'a bağlı Marmaraereğlisi Belediyesi oldu.

YENİ BELEDİYE BİNASI İLÇENİN TARİHİNİ YANSITIYORMUŞ

İlçede yapımında sona gelinen yeni belediye binası sosyal medyanın gündemine oturdu. Öyle ki "her tarihi dönemin özelliklerini taşıyor" denilerek tiye alınan bina için Marmaraereğlisi Belediyesi'nin internet sitesinde ise; "Mimarisiyle Marmaraereğlisi´nin tarihi dokusunu yansıtan yeni belediye hizmet binası" ifadeleri yer aldı.

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye binası

Marmaraereğlisi'nin yeni belediye binası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismi değişti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi alınan kararla ilerleyen günlerde Çukurambar'a taşınacak olan ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismini Zeytin Dalı olarak değiştirdi.
CHP'li belediyenin yeni evlenenlere hediyesi: Nutuk
Beylikdüzü Belediyesi, yeni evlenen çiftlere nikah masasında Nutuk hediye etmeye başladı.
Umreye giden öğrenciler ve aileleri Tahmazoğlu'yla buluştu
Şahinbey Belediyesi tarafından Umre’ye gönderilen 147 öğrenci ve aileleri AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Canan Çelik, Ahmet Uzer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'yla bir araya geldi.
Cudi Dağı eteklerinde artık nergis yetişiyor
Adı hep terörle anılan Şırnak Cizre'de artık nergis çiçekleri yetişiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

164
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

127
PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

170
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

18
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

84
Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

340
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM