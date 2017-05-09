Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirildi.

DİKKKATLİ OLUN

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde öğleden sonra başlayacak yağışların, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde görüleceği kaydedildi.

Su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

FIRTINA UYARISI

Öte yandan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde, yarın gündüz saatlerinde ise İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatıdan kuvvetli ve fırtına (50-80 yer yer 100 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, araç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.