Marmara'nın tatil rotası: Avşa Adası

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Günlük rutininizden kopmak ve bir sonraki kaçışınızı planlamak için mükemmel bir zaman. Yavaş yavaş Ramazan Bayramı tatili için de harekete geçme zamanı geldi. Ee o zaman seyahat damarlarınızı kabartacak Avşa adası için hazırlanalım.

İş güç, çoluk çocuk, bayram seyran derken uzun uzadıya tatil planı yapmak çileli bir lüks. Havalar ısındı; memuru da, öğretmeni de, öğrencisi de tatil bekliyor ama uzak bir yere gitmek başlı başlına bir dert. ''Hem tatile doyursun hem de yakın olsun'' diyenlere bir önerim var. Balıkesir'e bağlı, Marmara'nın adalarından biri olan Avşa, özellikle çevre şehirlilerin uğrak adresi. Konum olarak yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile beklentisini yükseltmeyen tatilciler için oldukça pratik bir rota.

İSTANBUL'DAN FERİBOTLA 3,5 SAAT

Sirkeci Sarayburnu'ndan feribot ile Marmara Adası üzerinden Avşa’ya gidiyoruz. İstanbul'dan deniz otobüsleriyle toplamda 3,5 saatte oradayız. Marmara Denizi'nin güneyinde, Marmara Adaları içinde yer alan Avşa karşılıyor bizi, direkt merkezde iniyoruz.

EKSİKSİZ BİR YAZ TATİLİ

Eksiksiz bir yaz tatili için gereken deniz, kum, güneş üçlüsünü ziyaretçilerine sunan adanın yerlisi de, turisti de Avşa aşığı. Bu küçük adada ne buluyorlar diye düşünmeden edemedim; kalktım gittim. Bir Fethiye olmasa da tatil hevesinizi alabileceğiniz küçük, tatlı bir ada burası.

MASRAFSIZ VE YETERLİ

Tatil standartlarımızı ne kadar yükseltirsek, bize geri dönüşü de bir o kadar sancılı oluyor. Zaten şunun şurasında topu topu 2 gün tatilimiz var; çıtayı dağlara çıkarıp biletiydi, uçağıydı, treniydi diye uğraşmaya gerek yok. Sırt çantasıyla gittiğim Avşa adasında geçirdiğim iki gün, hayatımın en masrafsız ve keyifli tatillerinden biriydi. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuz ki; uğraşsanız böyle olmaz.

SEZONDA GECELİK KONAKLAMA 150-200

Plajıyla ünlü olan turistik beldede otel, apart, pansiyon, kafe, restoran ve şarap evi gibi işletmeler var. Bu butik otellerin birinde konaklamak sezon fiyatıyla geceliği 15-250 arasında değişiyor; konumları da denize oldukça yakın.

HER YERE YÜRÜYÜN

En güzel özelliklerinden biri de bu zaten; adada gitmek istediğin her yere yürümek mümkün. Marketi de, plajı da, kafesi de dip dibe. Köyiçi olarak da tabir edilen ada merkezinde konaklama tesisleriyle beraber lunapark, kafe ve eğlence mekanı alternatifleri de mevcut. Akşama doğru deniz durgunken güneşin batışını izleyin; güneş hemen önünüzde eriyip gidiyor. Ada küçük ama eğlenceli hale getirmek sizin elinizde. Uzun bir seyahat için sıkıcı olabilir ama üç günlük kaçış için harika bir tercih.

EN SEVİLEN: ALTINKUM PLAJI

Koy koy gezebileceğiniz plajlar etrafınıza pervane olmuş, öylece duruyor. Benim oyum popüler olsa da, güzel olan Altınkum Plajı’ndan yana oldu. Deniz sığ ve temiz, bir de erken saatlerde giderseniz kalabalıktan uzak, durgun sahilin keyfini yakalamış olursunuz. Çınar Plajı, Tavşanlı Plajı ve Karadut Plajı da diğer seçenekleriniz.

ATV KİRALAYIN, ADAYI TURLAYIN

Gelelim Avşa’nın derinliklerine. Herhalde yapacağınız en mantıklı hareket merkezden bir ATV ya da scooter kiralamak olur. Daha önce bisiklet kullanmış biri için hiç de zor değil. Atlıyorsunuz motorunuza, müziği açıyorsunuz ve adanın arka taraflarına doğru bir safari yolculuğuna çıkıyorsunuz. Yeşilliğin ve dağ manzaralarının arasında esen sıcak rüzgara bir de müzik eşlik ederse, tadından yenmez.





BİSİKLET DE OLUR

Scooter gözünüzü korkutuyorsa - ki korkutmasın- bisiklet ne güne duruyor? Marmara'nın en tatlı adalarından biri olan Avşa'da bir gününüzü öğleden sonra bisiklet turuna ayırın; dağlarına, bayırlarına tırmanın. Hele bir de gün batımını yakalarsanız, Facebook'u ağlatırsınız diyorum...

YİĞİTLER KÖYÜ

Avşa Adası'nın merkeziyle birlikte en çok turist çeken diğer bir noktası Yiğitler Köyü. Merkezden minibüsle 2 km sonra ulaşacağınız köyde 1,5 metrelik kusursuz bir kumsal var. Yiğitler Köyü plajı daha sakin ve sessiz, herkesin bildiği bir yer değil ama artık siz biliyorsunuz, gidersiniz.

MANASTIR'DA DALIŞ DENEYİMİ

Adanın Manastır Mevkii’nde manastır ve şapel kalıntıları da mutlaka görülmeli. Eğer dalmayı seviyorsanız yada öyle bir hevesiniz varsa Manastır Mevkii’nde denizin 4 metre derinliğindeki Bizans ve Rum kalıntılarını görebilirsiniz.





MAVİKOY, ÇINARALTI, KUMTUR...

Mavikoy, Çınaraltı Koyu ve Kumtur Koyu da ziyaret edersiniz ama tekrar söylüyorum;bu ada tarihi bir gezi için değil, basit ve tatmin edici bir yaz tatili için ideal. Dilerseniz feribot seferleriyle çevredeki Marmara Adaları'nı da gezebilirsiniz. Öyle uzun uzun plan yapacak hiçbir şey yok; küçük bir yaz tatili için düşünün derim.