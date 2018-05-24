Marmara hafta sonunu yağışlı geçirecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cuma gününden itibaren batı bölgelerinde konuşlanacak alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle, hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Marmara Bölgesi'nde, yarın, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.