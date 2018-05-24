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Marmara hafta sonunu yağışlı geçirecek

Marmara Bölgesi'nde yarın başlayıp 3 gün süreceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı.

AA | 24.05.2018 - 13:51..
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cuma gününden itibaren batı bölgelerinde konuşlanacak alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle, hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara hafta sonunu yağışlı geçirecek

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Marmara Bölgesi'nde, yarın, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara hafta sonunu yağışlı geçirecek

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

Marmara hafta sonunu yağışlı geçirecek

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