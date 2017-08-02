Marmaris Barlar Sokağı'nda 'huzurlu eğlence' denetimi

Terör, asayiş, güvenlik şube ve motosikletli yunus timlerinden oluşan 200 polis, narkotik köpeği 'Maça' ve 'Dak' ile birlikte Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya koordinasyonunda huzur operasyonu yaptı.

Şehir merkezinde bulunan Barlar Sokağı'nın giriş ve çıkışları tutuldu. 300 metrelik sokakta dolaşan tatilci ve vatandaşların GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.

17 KİŞİYE GÖZALTI

Saat 23.00'da başlayarak gece işletmelerin kapanma saatine kadar süren genel asayiş denetiminde; 3 bin 670 kişinin kimlik kontrolü, çoğunluğu motosikletlerden oluşan 978 aracın plaka sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan mahkeme tarafından zorla getirme ve yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Evraklarında eksiklik bulunan yada yasak alanlara park edilen 82'si motosiklet olmak toplam 91 araç otoparka çekildi. 3 adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet çakı ele geçirildi

TATİLCİLER, POLİS KÖPEKLERİNE İLGİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ve çocuklar, denetimlerini tamamlayan Golden Rotriever cinsi narkotik köpeği 'Maça' ve Alman Kurdu Asayiş Köpeği 'Dak' ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Çeşitli şehirlerinde yakaladığı uyuşturucu madde ile Türkiye'de narkotik köpekleri arasında 4'üncü sırada bulunan narkotik köpeği 'Maça', çocukların en çok ilgi gösterdiği köpek oldu.

Bursa'dan ailesiyle tatile gelen Nurcan Geçit, "Marmaris polisi modern ve nazik. Birçok turistik şehir gezdim bu kadar yoğun güvenlik olan başka yer görmedim. Kendimi huzur ve güvende hissediyorum" dedi.

"HUZUR VE GÜVENLİ TATİL İÇİN DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, "Dünyaca ünlü Barlar Sokağı'na gelenlerin huzurlu ve güvenli eğlenmeleri için periyodik olarak yaptığımız denetimler turizm sezonu boyunca sık aralıklarla devam edecektir. Huzur ve güveni bozanların önüne geçmek olası bir olayı önlemek için sürekli olarak sivil ekiplerimiz bulunmaktadır. Huzur bozmaya çalışanlara asla müsaade vermeyeceğiz" dedi.