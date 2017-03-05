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Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde hava sıcaklığının 25 dereceye kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı.

05.03.2017 - 09:58
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Marmaris'te geçen hafta içinde etkisini sürdüren soğuk ve aralıklarla yağmurlu havanın ardından yüzünü gösteren güneş ilçeyi canlandırdı.

SICAKLIK 25 DERECEYİ GÖSTERDİ

Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 25 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar ve ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular sahillere, parklara akın etti. Yat Limanı ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi sahil şeridinde bulunan mekanlarda oturacak yer kalmadı. Bazı aileler parklarda, kimileri sahilde çocuklarıyla oyunlar oynadı.

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

"YAZ ERKEN GELDİ"

Kordon Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar 8 kilometrelik sahil yürüyüş yolunda kimileri spor yaptı, kimileri eşsiz deniz manzarasının tadını çıkardı. Mart ayında sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşlar, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada 'Mart'ta yaz erken geldi' yorumu yaptı.

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ

Çevre şehirlerden günübirlik tatile gelen bazı vatandaşlar, sahil şeridinde kısa kollu tişört ve kaprilerle bol bol yürüyüş yaptı, anın keyfini çıkardı. Kent merkezinin buluşma noktası Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar deniz manzarası eşliğinde çay keyfi yaptı. Kimi deniz tutkunları küçük teknelerine binerek körfez turu atıp sıcak hava manzaranın tadını çıkardı. Bazıları ise yelkenli teknelerle açıldı.

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

"BİLSEYDİM MAYOMU GETİRİRDİM"

Ayvalık'tan ailesiyle misafirliğe gelen emekli Mehmet Demir, "Ayvalık çok güzel ama Marmaris cennet. Hafta sonu misafirliğe geldik. Sıcak havayı görünce soluğu plajda aldık. Cennetin tadını çıkartıyoruz. Beklemediğimiz bir sıcaklık mevcut. Böyle olacağını bilseydim mayomu getirir denize girerdim" dedi.

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Gündüz 15- 21, gece ise 11- 13 derece arasında sıcaklar hakim olacak. Hafta başından itibaren aralıklı yağmur hakim olacak" bilgisi verdi.

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

Marmaris, Mart ayında cıvıl cıvıl

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