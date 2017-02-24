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Marmaris saldırısına ait yeni görüntüler

15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldırı düzenleyen askerlere ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

24.02.2017 - 13:31
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele darbeci askerler tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaris saldırısına ait yeni görüntüler

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası" dosyasında yer alan ve ilk defa yayınlanacak güvenlik kamerası görüntülerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otel istikametine ilk olarak özel harekat ekiplerini taşıyan polis aracı geçiyor.

Marmaris saldırısına ait yeni görüntüler

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİLER

Bu aracın arkasında ise şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in içinde bulunduğu sivil polis aracı, darbecilerle çatışmanın yaşandığı noktaya geliyor. Polisler, indikleri aracı kendilerine siper alarak yan otelin girişinde siper alan darbeci askerlerle çatışmaya başlıyor.

Darbeci askerlerle polis memurları arasında bir süre devam eden çatışma sonrasında polis memuru Nedip Cengiz Eker'in, suikast timindeki askerlerin açtığı ateşle vurularak şehit olması görüntülerde yer alıyor.

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