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Suriyeli dolandırıcı, sahte dolarla tatil yaparken yakalandı

Sahte kimlik ve dolar ile Muğla'da tatil yapan ve Mersin'de polis tarafından yakalan Suriyeli dolandırıcı yakalandı.

21.07.2017 - 14:29
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Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 5 yıldızlı otellerde sahte kimlik ve sahte dolar ile tatil yapan ve Mersin'de polis tarafından yakalanıp, Marmaris'e getirilen Suriyeli 35 yaşındaki Ahmed Saljin tutuklandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte dolar ile 5 yıldızlı otellerde tatil yaptığı ihbarını aldı. Polis, şüphelinin sahte Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile iki otelde kaldığını belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Kaldığı otellerin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelinin Suriyeli Ahmed Saljin olduğu saptandı.

Suriyeli dolandırıcı, sahte dolarla tatil yaparken yakalandı

20 BİN SAHTE ABD DOLARINI PİYASAYA SÜRMÜŞ

Şüphelinin otobüsle Mersin'e gittiği belirlendi. İrtibata geçilen Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmed Saljin'i kaldığı otelde yakaladı. Biri Bodrum, ikisi de Marmaris'teki 5 yıldızlı toplam 3 otelde sahte dolar ile kalıp, tatil yaptığı belirlenen Saljin Marmaris'e getirildi. Ahmed Saljin Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi ile Mersin'de yaptığı tatillerde yaklaşık 20 bin sahte ABD dolarını piyasaya sürdüğünü itiraf etti. Ahmed Saljin, polisteki işlemlerinin andından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



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