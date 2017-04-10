Marmaris Yat Limanı'nda demirli 3 tekne yandı

Marmaris'te yabancı bayraklı milyon dolarlık lüks yatların demirli bulunduğu yat limanındaki bir motor yatta sabaha doğru saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DİĞERLERİNE SIÇRADI

Polyester kaplı yatta alevler büyüyerek kısa sürede yanında bulunan bir motor yat ve bir yelkenli tekneye daha sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait dört itfaiye aracı yangına karadan müdahale etti. Bu arada polis ekipleri de, cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı.

Marmaris Yat Limanı'nda yangın: 3 tekne yandı

Denizden müdahale ekipleri Zodyak botlarla yanan bir yelkenliyi açığa çekerek diğer yatlara sıçramasını engelledi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler de durumun haber verilmesiyle yat limanına geldi.

MÜDAHALE ESNASINDA 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Açığa çekilen yelkenli yata su sıkılarak söndürüldü. Yanmaya devam eden iki yata ise karadan ve denizden müdahale edildi. Belediye ekipleri, kendilerinde kayıtlı bulunan kaptanları telefonla arayarak yat limanına gelmesini ve yatlarını çekmelerini istedi. Yat limanına gelen çoğunluğu yabancı uyruklu kaptan yatlarını açığa çekti. Müdahale esnasında motor yatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu ise bir itfaiye eri yaralandı. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası itfaiye eri görevine geri döndü.

3 saattir karadan ve denizden devam eden müdahaleye yatlardaki yangın sürüyor.