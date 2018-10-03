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Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Yerli ve yabancı turistler, ekim ayında denize girmenin keyfini sürdü.

DHA | 03.10.2018 - 10:27..
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Ülke genelinde havanın soğumasına karşın Marmaris'te yazdan kalma günler devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Marmaris'te turistler, 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinden Turban mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda denize girip, su sporları yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 19 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te kimi turistler şezlonglarında uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalışırken, kimileri de şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sıcak yaz günlerindeki gibi kalabalık olan plajlarda renkli görüntüler oluştu.

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Uzunyalı Mevkisi'nde bazı turistler yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde pedal çevirdi. Kimileri de sahile konumlandırılmış aletlerde spor yaptı. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran tatilci ve turistler, gün boyu çocuklarıyla yüzdü, oyunlar oynadı.

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Sağlık personeli 24 yaşındaki Rus Elena Krokivonak, "Arkadaşlarımın hepsi Marmaris'te yaptıkları tatili anlatmıştı. Merak edip tatile geldim. Ekim ayında soğuk olur diye düşünüyordum ama yaz havası ile karşılaştım. Gündüzleri denize ve havuza giriyorum, akşam ise eğlence merkezlerinde anın tadını çıkartıyorum" dedi.

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceğini, yüksek nem ile birlikte sıcaklığın 28- 30 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

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