Marmaris'te 2 köpek zehirlenerek öldürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi’nde sahibi tarafından Pazar gününden beri haber alınamayan Çiko isimli köpek bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

MARMARİS'TE KÖPEK ÖLÜMLERİ

Veteriner kliğine götürülen Çiko’nun zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi. Çiko’nun sahibi Nazan Uslu gözyaşlarını tutamadı.

Çiko’yu el bebek gül bebek olarak büyüttüğünü söyleyen Uslu, Hayvanları Koruma Yasası’nın değiştirilmesini istedi.

HAYVANLARI ÖLDÜRENLERE EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

Uslu, "Çiko 12 yaşındaydı. Bizim evde doğdu. Pazar gününden beri haber alamıyorduk. Bir villanın bahçesinde ölüsünü bulduk. Hayvanları öldüren ve şiddete maruz bırakan kişilere en ağır cezalar verilmelidir." dedi.

İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter olayla ilgili şunları söyledi: İçmeler’de 10 gün içeresinde öldüren ikinci köpek Çiko oldu. Hayvanlara yönelik işlenen suçların cezalarının artırılması gerekiyor