Marmaris'te 4 astsubay gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş H.Ç, Astsubay Kıdemli Üstçavuş M.A.Y, Astsubay Kıdemli Çavuş F.O ve Astsubay Kıdemli Çavuş S.T. gözaltına alındı.
1 ASTSUBAY DA MERSİN'DE GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Astsubay Kıdemli Çavuş M.Ç. de Mersin'de gözaltına alınarak Marmaris’e getirildi.
Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerine teslim edildi.