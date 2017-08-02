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Marmaris'te 4 astsubay gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 astsubay gözaltına alındı.

02.08.2017 - 21:48
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş H.Ç, Astsubay Kıdemli Üstçavuş M.A.Y, Astsubay Kıdemli Çavuş F.O ve Astsubay Kıdemli Çavuş S.T. gözaltına alındı.

1 ASTSUBAY DA MERSİN'DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Astsubay Kıdemli Çavuş M.Ç. de Mersin'de gözaltına alınarak Marmaris’e getirildi.

Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerine teslim edildi.

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