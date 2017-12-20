Marmaris'te 4 kişiye fuhuş gözaltısı

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ketenci Kavşağı'nda bulunan 3 yıldızlı bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

OTELE BASKIN

Şafak vakti otele baskın düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları iddiasıyla Moldova uyruklu L.D. (18) ve E.B. (26) ile bu kadınlarla birlikte olan 2 Türk'ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından kadınlar sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

120 LİRA CEZA KESİLDİ

Kadınlarla birlikte olduğu belirlenen kişilere ise Kabahatler Kanunu'na göre 120'şer lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Polis, kadınları zorla fuhuşa teşvik ettiği iddia edilen ve 'Cem' adını kullanan Ş.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise fuhşa yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.





