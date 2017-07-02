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Marmaris'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

Aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Zekeriya Derilgen'i iş yerinin önünde silahla yaralayan E.K. polis ekiplerine teslim oldu.

02.07.2017 - 12:30
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Yanında silah bulunduran E.K., Zekeriya Derilgen'in Tepe Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan giyim mağazasının önüde gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın uzaması üzerine E.K., belinden çıkadığı ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Derilgen'i sol bacağından yaraladı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Çevrede büyük panik yaşanırken, havaya peş peşe 3 el ateş eden E.K., Derilgen'in mağazasına girip, koltuğa oturdu.

Marmaris'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Ardından 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan E.K., "Bir kişiyi bacağından vurup, yaraladım. Gelin beni alın" diyerek, kendini ihbar edip, olay yerinin adresi verdi.

E.K., olay yerine 500 metre mesafedeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden gelen polislere, suç aleti tabancayla teslim oldu.

Marmaris'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

100 BİN LİRA ALACAĞIM VAR

Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Derilgen ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan E.K. polisteki ifadesinde, "100 bin lira alacağım vardı. Uzun zamandır telefonlarıma cevap vermiyor ve üstüne ağır cümleler konuşuyordu. Konuşmaya gittim ama yine ağır cümleler kullandı, dayanamadım bacağına bir el ateş ettim" dedi.

Marmaris'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

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