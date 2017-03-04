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Marmaris'te apart otellerin yerine lüks konutlar yapılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde apart oteller yıkılarak yerine lüks oteller inşa ediliyor.

04.03.2017 - 09:00
  1. Haberler
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Muğla Marmaris'te, son yıllarda yeterince ilgi görmeyen apart oteller yıkılarak, yerine fiyatları 2 milyon liraya kadar yükselen lüks daireler yapılıyor.

LÜKS KONUTLAR YAPILIYOR

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te turistlerin geçmişte yoğun şekilde ilgi gösterdiği apart oteller, artık eskisi kadar ilgi görmüyor.

Apart otel işletmecileri ise sahibi oldukları binaları yıkarak, yerlerine fiyatları 500 bin ile 2 milyon lira arasında değişen lüks konutlar yaptırıyor. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Marmaris'te nitelikli otel ve apart oranı yüzde 25-30'larda kaldı, uygulama standardı yükseltecek." dedi.

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