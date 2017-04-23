taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Marmaris'te Arap şeyhin lüks yatı demir attı

İngiliz futbol kulübü Manchester City'in sahibi olan Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın yatı Marmaris'e geldi.

23.04.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın dünyanın en büyük 10 yatından biri olan 'Topaz', dün akşam saatlerinde açık denizdeki fırtına nedeniyle Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne demirledi.

Marmaris'te Arap şeyhin lüks yatı demir attı

İKMAL HARCAMALARI 1,5 MİLYON

Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat kadar süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1,2 milyon lira ödeneceği öğrenildi. Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1,5 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Marmaris'te Arap şeyhin lüks yatı demir attı

HELİKOPTER PİSTİ VE YÜZME HAVUZU VAR

Ayrıca lüks yata gıda ve içecek ikmali de yapıldı. Geçen yıl 3 defa yakıt ikmali için Marmaris'e gelen ultra lüks yatta 40 personelin görev yaptığı bildirildi. 6 suit kabinde aynı anda 12 misafiri konuk edebilen yatın banyodaki çeşitli aparatlarının altın kaplama. Helikopter pisti bulunan yatta, yüzme havuzu, her odada jakuzi, yemek, toplantı salonu, spor salonu ve kütüphane de yer alıyor.

Marmaris'te Arap şeyhin lüks yatı demir attı

Marmaris'te Arap şeyhin lüks yatı demir attı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

899
Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

Erdoğan Teziç hayatını kaybetti

548
Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

54
Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

72
Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

35
Şırnak'ta 2 asker şehit

Şırnak'ta 2 asker şehit

130
Dursun Özbek: F.Bahçe yönetimine su bile verilmesin

Dursun Özbek: F.Bahçe yönetimine su bile verilmesin

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM