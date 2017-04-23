Marmaris'te Arap şeyhin lüks yatı demir attı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın dünyanın en büyük 10 yatından biri olan 'Topaz', dün akşam saatlerinde açık denizdeki fırtına nedeniyle Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne demirledi.

İKMAL HARCAMALARI 1,5 MİLYON

Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat kadar süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1,2 milyon lira ödeneceği öğrenildi. Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1,5 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

HELİKOPTER PİSTİ VE YÜZME HAVUZU VAR

Ayrıca lüks yata gıda ve içecek ikmali de yapıldı. Geçen yıl 3 defa yakıt ikmali için Marmaris'e gelen ultra lüks yatta 40 personelin görev yaptığı bildirildi. 6 suit kabinde aynı anda 12 misafiri konuk edebilen yatın banyodaki çeşitli aparatlarının altın kaplama. Helikopter pisti bulunan yatta, yüzme havuzu, her odada jakuzi, yemek, toplantı salonu, spor salonu ve kütüphane de yer alıyor.





