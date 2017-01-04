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Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde badem ağaçları çiçek açtı, Bodrum'da ise bir erik ağacı meyve verdi.

DHA | 04.01.2017 - 09:49
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Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Birçok kentte yollar kapanıp, zaman zaman eğitime ara verilirken; Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi'nde çok sayıda badem ağacı ise güzel havaya aldanıp çiçek açtı.Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Hava sıcaklığının bölgede 10 derecenin altına düşmemesi, baharın habercisi olarak nitelendirilen badem ağaçlarının çiçek açmasına yol açtı.

Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Öte yandan Bodrum'da erik ağaçları meyve verince vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki çocuk ve 4 torunu bulunan 78 yaşındaki Fehime Özkan, "Çok az rastlanan bir kış geçiriyoruz. Bahçemizdeki erik ağacı meyve verdi. Normalde erik ağaçlarımız mayıs ayında meyve verirdi. Ama doğanın dengesi de hızla değişiyor" dedi.

Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Muğla bölgesinde yaşayanlar, ülke genelinde olduğu gibi Güney Ege'de de hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerine gelerek düşeceğini düşündüklerini söyledi. Bu yüzden erken çiçek açan ağaçların donma olasılığı karşısında bu yıl badem rekoltesinde düşüş yaşanmasından endişe ediliyor.


Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi


Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi


Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

Marmaris'te badem çiçek açtı Bodrum'da erik meyve verdi

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