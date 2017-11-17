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Marmaris'te başçavuşun dikkati faciayı önledi

Marmaris'te sivil denizci başçavuşun lüks yattaki dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeler yangının kontrol altına aldı.

17.11.2017 - 01:59
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Marmaris'te limanda demirli halde olan bir lüks yattan çıkan dumanları fark eden sivil denizci başçavuş, yangının büyümesini ve diğer yatlara sıçramasını önledi.

Marmaris'te başçavuşun dikkati faciayı önledi

CAFEDE OTURURKEN DUMANLARI FARK ETTİ

Yaklaşık 40 milyon lira değerinde olan 35 metrelik Türk Bayraklı “Meya Meya” adlı lüks yatın makine dairesinden dumanlar yükseldi.

Yatın karşısında bulunan bir kafeteryada oturan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’nda görevli bir başçavuş dumanı görerek itfaiye ve kendi askeri birliğini aradı.

Marmaris'te başçavuşun dikkati faciayı önledi

CAN KAYBI VE YARALI YOK

İhbar üzerine Sahil Güvenlik, yangın müdahale hücum botu ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yatın makine dairesine girerek içeride devam eden yangını söndürdü. Yapılan soğutma çalışması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Can kaybının ve yaralının olmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi.

MISIRLI BİR İŞ ADAMINA AİT

İstanbul Tuzla’da imal edilen ve tamamen Türk yapımı olan 40 milyon değerindeki yatın, ismi gizli tutulan Mısırlı bir işadamına ait olduğu öğrenildi. Yatın, yaz aylarında özel müşterilere kiralandığı bildirildi.

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