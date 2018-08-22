Marmaris'te bayramda 1 milyon tatilci

Marmaris, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

Marmaris, 'yüksek sezon' diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.

Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık. Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı." dedi.

OTELLER YÜZDE 100 DOLDU

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk. Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü, bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı. Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris'te 'her şey dahil' dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut. Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor.

"GÜNLÜK 100 BİN MİSAFİR"

Marmaris'in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak. Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız. Biz hazırız ve misafirlerimizin güzel bayram geçireceklerine inanıyorum. Kuzey Ege Bölgesi'nin yanı sıra güney ve doğu şehirlerinden çok yoğun rezervasyon mevcut. Komşu illerimizden gelecek olan günübirlik tatilciler de ilçemizde güzel anılar biriktiriyor."