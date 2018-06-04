Marmaris'te boş yer kalmadı

Marmaris'te caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 35 dereceyi gösterirken yüksek nemle hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı.

Sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahilleri doldurdu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Bazı turistler gün boyu çocuklarıyla denizde eğlenirken kimileri şezlonglara sere serpe uzanarak güneşlendi ve kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Heyecan arayanlar jet-ski, banana, deniz paraşütü gibi su sporlarıyla eğlendi.

BOŞ YER KALMADI

Otel havuz başları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Otel havuz başlarında ebeveynler şezlonglarda dinlenirken çocuklar oyunlar oynadı. Animatörler, havuz başındaki turistleri gösterileriyle eğlendirdi.

Gündüz sahil ile havuz başlarını dolduran tatilci ve yabancı turistler, akşam ise kendilerini sokağa attı.