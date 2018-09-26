Marmaris'te çocukların attığı kız kaçıran yangın çıkardı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eski Nato yolu üzerindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı.

45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bağlı 3 arazöz, 1 su tankeri, 15 yangın müdahale personeli söndürme çalışması başlattı. 45 dakika süren müdahale sonunda yangın, daha fazla büyümeden altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen yaklaşık 500 metrekare alanda soğutma çalışması yapıldı.

YANGIN KIZ KAÇIRANDAN ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Yapılan inceleme ve görgü tanıkların ifadelerine göre, ormanın kenarında oyun oynayan çocukların kız kaçıran olarak bilinen patlayıcı ve yanıcı maddeyi bölgeye attığı, kuru otları tutuşturması sonucu ise yangın çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.