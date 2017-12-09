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Marmaris'te deniz keyfi

Yurdun iç ve doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris de yazdan kalma günler yaşanıyor.

DHA | 09.12.2017 - 10:11..
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Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nde bulunanlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, genellikle çocukları ile birlikte denize girdi.Marmaris'te deniz keyfi

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, deniz suyu sıcaklığı 11 derece oldu. Güneşli havayı fırsat bilenler, sahil yoluna akın etti.

Marmaris'te deniz keyfi

Bazıları uzun yürüyüşler yaparken, kimileri sahilde oturarak eşsiz deniz manzarası eşliğinde anın keyfini çıkardı. Meraklı bakışlar altında çocuklarıyla birlikte denize giren yerleşik yaşayan yabancılar eğlendi.Marmaris'te deniz keyfi

Marmarisliler, Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii'nde bulunan kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içti. Atatürk Caddesi'ndeki büfe önlerinde ebeveynler çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı.Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris'e ailesiyle birlikte yeni yerleşen İngiliz Kyle Jannet, "Marmaris güzel. Kış ayında denize girmek güzel bir duygu." dedi.

Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris'te deniz keyfi

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