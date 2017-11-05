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Marmaris'te deprem

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.11.2017 - 01:35
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Herhangi can ve mal kaybının olmadığı depremin yerin 48.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin Marmaris'in yanısı sıra çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bayır Köyü ve büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göredepremin derinliğini 77.1 kilometre olarak bildirdi.

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