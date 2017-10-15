Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 30 ölçüldüğü Ortaca'da tatilciler, dünyaca ünlü Dalyan İztuzu Plajı'nda deniz keyfi yaptı.

Güneşli havayı fırsat bilerek plaja akın eden tatilciler, müzik dinleyerek kitap okudu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sahilde yürüyen çiftler, güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarına çıkarak Dalyan'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık havada 30 derece gösterdiği Marmaris'te, ise tatilci ve turistler, Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda güzel havanın keyfini sürdü.

DENİZ SUYU 19 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te kimi turistler şezlonglarında uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimileri de şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti.

Deniz kayağı, jet-ski, deniz paraşütü ve muza binen turistler, su sporları ile heyecan yaşadı.

"MARMARİS'İN HAVASI BENİ ETKİLEDİ"

Uzunyalı Mevkii'nde bazı turistler yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde dolaştı.

Kordon Caddesi'ndeki kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içenlerin çocukları ise parklarda oyun oynadı. Otel havuz başları da sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Anne ve babalar şezlonglarında dinlenirken çocuklar havuzda eğlendi.

Kastamonu'dan Marmaris'e tatile gelen Mehmet Denirci, "Ekimin son iki haftası ile kasım aylarının belli dönemlerinde pastırma yazı yaşanır, derler biz de bunu yaşıyoruz. İlk defa geldiğim Marmaris'in havası beni etkiledi" dedi.





























