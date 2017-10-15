taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris ve Ortaca ilçelerinde ekim ayına gelinmesine rağmen, tatilciler ve turistler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

15.10.2017 - 10:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 30 ölçüldüğü Ortaca'da tatilciler, dünyaca ünlü Dalyan İztuzu Plajı'nda deniz keyfi yaptı.

Güneşli havayı fırsat bilerek plaja akın eden tatilciler, müzik dinleyerek kitap okudu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sahilde yürüyen çiftler, güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarına çıkarak Dalyan'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık havada 30 derece gösterdiği Marmaris'te, ise tatilci ve turistler, Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda güzel havanın keyfini sürdü.

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

DENİZ SUYU 19 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te kimi turistler şezlonglarında uzanarak güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimileri de şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti.

Deniz kayağı, jet-ski, deniz paraşütü ve muza binen turistler, su sporları ile heyecan yaşadı.

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

"MARMARİS'İN HAVASI BENİ ETKİLEDİ"

Uzunyalı Mevkii'nde bazı turistler yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde dolaştı.

Kordon Caddesi'ndeki kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içenlerin çocukları ise parklarda oyun oynadı. Otel havuz başları da sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Anne ve babalar şezlonglarında dinlenirken çocuklar havuzda eğlendi.

Kastamonu'dan Marmaris'e tatile gelen Mehmet Denirci, "Ekimin son iki haftası ile kasım aylarının belli dönemlerinde pastırma yazı yaşanır, derler biz de bunu yaşıyoruz. İlk defa geldiğim Marmaris'in havası beni etkiledi" dedi.

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

İlginizi Çekebilir
Aleyna Tilki konseri 2 dakika sürdü
Kayseri'de bir AVM'de düzenlenen mini konsere çıkan Aleyna Tilki izdiham nedeniyle konsere devam edemeyerek alandan ayrıldı.
Çoban Ramazan, kuşu kurtardı ama ellerini kaybetti
Ağrı'dan bir gün sonra İstanbul'a dönecek olan çoban Ramazan Taşdemir'in kuşu kurtarırken elektrik akımına kapılıp yanan iki eli kesilecek.
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nın kenarına koyduğu eşek heykeliyle çayın etrafının temiz tutulmasını amaçladıklarını açıkladı
İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı
Adıyaman'da, 2 gün önce intihar eden Kanber Erol'un evinin önünden aracını çalan hırsızları arama çalışmaları devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

143
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

13
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

37
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

78
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

76
Irak'tan Peşmerge güçlerine: Kerkük'ü boşaltın

Irak'tan Peşmerge güçlerine: Kerkük'ü boşaltın

86
İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM