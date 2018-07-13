taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.571
USD
4,8311
EURO
5,6363
ALTIN
193,58
PETR
74,2800

Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

Marmaris'te yüksek nemle mücadele eden turistler gündüz plajlarda akşam ise sahilde yürüyüş yollarını mesken ediniyor.

DHA | 13.07.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Gündem

Marmaris ilçe merkezinde caddelere yerleştirilen elektronik termometreler gündüz 36, akşam ise 28 dereceyi gösterirken, yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar, gündüz plajları, havuz başlarını ve su parklarını akşam da denizden gelen esintiyle serinlemek için sahil yürüyüş yollarını doldurdu.

Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

HAVUZ BAŞLARI VE SU PARKLARI DOLDU

Sahil yolundaki Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler ortaya çıktı. Aileler çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynayıp, keyifli vakit geçirirken, kimileri de şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Plajların kalabalık olduğu görülürken, konaklama tesislerinin havuz başları ve su parkları da doldu.

Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Havuzda gün boyu çocuklarıyla yüzüp, oyunlar oynayan turistler, animatörlerin gösterileriyle eğlendi. Gündüz sahilleri dolduran turistler, akşam da kendilerini sokağa attı. İlçe merkezindeki sahil şeridinde bulunan yürüyüş yollarına, serinlemeye çalışanlar akın etti. Serinlemek isteyenlerin doldurduğu yürüyüş yollarında adım atacak yer kalmadı. Yat limanındaki restoranlarda içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.

Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

"GÜZEL BİR TATİL CENNETİ"

Üniversite öğrencisi Merve Deniz, "Eskişehir'den ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Sahiller ve deniz mükemmel. Bir haftalık tatilimiz boyunca kültür turlarına katılarak sürekli deniz keyfi yapacağım." diye konuştu. İngiliz Marry Elizabeth Garling ise "İlk defa Mamaris'e tatile geliyorum. Her şeyi ile güzel bir tatil cenneti." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

91
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

213
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

44
Kanada muhalefeti Trudeau'nun şakasını hedef gösterdi

Kanada muhalefeti Trudeau'nun şakasını hedef gösterdi

28
Juncker NATO galasında ayakta duramadı

Juncker NATO galasında ayakta duramadı

29
Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

23
Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM