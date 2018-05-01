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Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın tatil beldesi Marmaris'te ormanlıkta yer alan 3 ayrı noktada, 5'er metre arayla yangın çıktı. Yangının kibritle çıkarıldığı tespit edildi.

DHA | 01.05.2018 - 17:00..
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Marmaris'in İçmeler Mahallesi, Karia yürüyüş yolundaki ormanlıkta, saat 13.00'te, 5'er metre arayla yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

Marmaris'te orman yangını

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLER BÜYÜMEDEN YETİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın helikopteriyle harekete geçti. Yangın helikopteriyle 3 sorti yapılarak, alevlere büyümeden müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de suyla müdahale ederek, yangını çevredeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Marmaris'te orman yangını

YANGIN 3 NOKTADAN KİBRİTLE ÇIKARILDI

Polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının 5'er metre arayla 3 noktadan çakılan kibritle çıkarıldığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

Marmaris'te orman yangını

"BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Panik ve korku yaşayan mahalleli ise yangının tamamen söndürüldüğünü öğrenince rahat nefes alıp, evlerine döndü. Yangını ihbar eden ve alevlere müdahale eden mahalle sakini Ferdi Yavuz, "Yukarıda, ormanlık alanda, farklı noktaları kibritle ateşe vermişler. Kibritle yakıldığı açıkça belli ve halen orada duruyor. Mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir faciadan dönüldü." dedi.

Marmaris'te orman yangını



Marmaris'te orman yangını



Marmaris'te orman yangını

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