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Marmaris'te otelde yangın

Marmaris'te bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İHA | 29.03.2018 - 20:53..
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Marmaris’te otel ve restoranların bulunduğu Uzunyalı’da yer alan bir otelin restoran kısmında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sardı.

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi.

Marmaris'te otelde yangın

MADDİ HASAR VAR

Öte yandan, sahilinde siyah dumanların yükselmesi ilçede paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Otelin faaliyette olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te otelde yangın

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