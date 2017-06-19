Marmaris'te sahiller doldu

Marmaris ilçe merkezinde, gölgede 36 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nemle birleşince bunalttı.

Sıcaktan bunalan turistlerin bazıları sandalye ile şezlonglarını denize taşıdı, kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

Heyecan yaşamak isteyen turistler jet-ski, banana gibi su sporları yaptı. Aileler, çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynadı. Otel havuzları ve su parkları da plajları aratmayan görüntüler oluştu.

Üniversite öğrencisi Rus Yekaterine Virov, "Marmaris'e ilk defa geldim ve hayran kaldım. Marmaris çok güzel." dedi.

Ukraynalı sekreter Anya Iyubov, "Seni seviyorum Marmaris. Marmaris çok güzel." diye konuştu.





















