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Marmaris'te sahiller doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler sahillere akın etti.

19.06.2017 - 09:41
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Marmaris ilçe merkezinde, gölgede 36 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nemle birleşince bunalttı.

Sıcaktan bunalan turistlerin bazıları sandalye ile şezlonglarını denize taşıdı, kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

Marmaris'te sahiller doldu

Heyecan yaşamak isteyen turistler jet-ski, banana gibi su sporları yaptı. Aileler, çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynadı. Otel havuzları ve su parkları da plajları aratmayan görüntüler oluştu.

Marmaris'te sahiller doldu

Üniversite öğrencisi Rus Yekaterine Virov, "Marmaris'e ilk defa geldim ve hayran kaldım. Marmaris çok güzel." dedi.

Ukraynalı sekreter Anya Iyubov, "Seni seviyorum Marmaris. Marmaris çok güzel." diye konuştu.

Marmaris'te sahiller doldu

Marmaris'te sahiller doldu

Marmaris'te sahiller doldu

Marmaris'te sahiller doldu

Marmaris'te sahiller doldu

Marmaris'te sahiller doldu

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