Marmaris'te sezon erken başladı

Marmaris kent merkezinde geçen hafta içinde etkisini sürdüren soğuk ve aralıklarla yağmurlu havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Şehir merkezinin farklı sokaklarına konumlandırılmış elektronik termometreler 24 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 30 derece olduğu kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü.

SAHİLLER DOLDU

Vatandaşlar ve turistler sahil şeridi ile sokaklara akın etti. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nden Turban sahiline kadar 6 kilometrelik sahil şeridinde bulunan mekanlarda, oturacak yer kalmadı. Turistler, denize girerek şezlonglarda güneşlendi. Kimi turistler denizde arkadaşlarıyla şakalaşırken, kimileri şezlonglarında kitap okuyarak sıcak havanın tadını çıkardı.

İngiliz ve İranlı turistler, sahilde kurulmuş su sporları istasyonlarında kiraladıkları jet-ski ve deniz bisikletiyle heyecanlı anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, sahil yolunda kapri pantolon ve tişörtleriyle yürüyüş yaparken kimileri plaja konulmuş sandalyelerde içeceklerini yudumlayarak eşsiz deniz manzarasının tadını çıkardı.

"HAVA SICAK AMA DENİZ SOĞUK"

Kastamonu'ndan ailesiyle tatile gelen Mehmet Güçlü, "Hava sıcak ama deniz soğuk. Soğuk denize rağmen keyfi çok güzel" dedi. Bir haftalığına tatile gelen İskoç hemşire Jaimelynn Macan ise, "Hava ve deniz çok güzel. Tatilimi huzurlu ve mutlu geçiriyorum" diye konuştu.

SICAKLIKLAR 24-28 DERECE

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının gündüz 24-28 akşam ise 17-21 arasında değişeceğini, hafta ortasından itibaren de artarak devam edeceğini belirtti.

























