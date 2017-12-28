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Marmaris'te silahlı kavga

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 10 kişinin bir kişiyi darbettiği ve bir tabancanın ateşlendiği kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 28.12.2017 - 09:25..
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Ölen ve yaralanın olmadığı kavgayla ilgili olarak polis, şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı. Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda meydana geldi.

Marmaris'te silahlı kavga

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören sekiz kişi daha arkadaşlarının yanına geldi. Çevresini saran kişiler tarafından elleri ve ayakları tutulan kişi, grubun tekme ve yumruk darbeleriyle karşılaştı

Marmaris'te silahlı kavga ViDEO

ÇEVREDEKİLER OLAYI POLİSE BİLDİRDİ

Saldırganların elinden bir anlığına kurtulan kişi, belinden çıkardığı tabancayı 1 el rastgele ateşledi. Kavganın sona ermesinin ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler durumu polise bildirdi.

Marmaris'te silahlı kavga

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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