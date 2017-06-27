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Marmaris'te tatilden dönüş trafiği

bayram tatili için gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu akşam saatlerinde başladı. Caddelerde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

27.06.2017 - 03:39
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Ramazan Bayramı'nda Marmaris'e tatil için gelenler, bugün akşam saatlerinde dönüş için yola çıkmaya başladı. Otellerden araçlarıyla ayrılan tatilciler, Datça Yolu'nda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu.

Marmaris'te tatilden dönüş trafiği

Emniyet verilerine göre, akşam saat 19.00'dan itibaren otellerden çıkışların olduğu ve yaklaşık 250 bin kişinin özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla dönüşe geçtiği ifade edildi.

Marmaris'te tatilden dönüş trafiği

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği yöneticileri, "Yoğun bir bayram tatili yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı bu yıl erken eve dönüşe başladı. Bugün öğleyin saat 13.00'e kadar çıkışlar olacak, bir kısmı ise hafta sonu dönecek. Bayram sonrası da iç pazarda ciddi talepler mevcut" dedi.

Marmaris'te tatilden dönüş trafiği
Marmaris'te tatilden dönüş trafiği
Marmaris'te tatilden dönüş trafiği

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