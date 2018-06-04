Marmaris'te teknelerde müzik ve köpük partisi yasaklandı

Tekneciler, geçen yıllarda müzik desibel sınırının 110 olarak belirlendiğini, bu yıl ise gündüz 65, gece 55 desibel olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi.

ŞİKAYET EDİLDİ

Marmarisliler ve bazı otel müşterilerinin, Başbakanlık İlteşim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Kaymakamlığa günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yüksek müzikle eğlence ve köpük partisi yapmasını şikayet etti.

KÖPÜKLER DENİZE BIRAKILIYOR

Bunun üzerine geçen 26 Nisan'da, Kaymakam Celalettin Yüksel başkanlığında belediye, jandarma, polis, sahil güvenlik, turizmci ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10 kurumun temsilcisinin oluşturduğu Marmaris İlçe Turizm Danışma Kurulu, inceleme ve tespit yaptı. Yapılan tespitlerde günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yerlerde yüksek sesle müzik yayınlarının gürültü kirliği yaptığı ve köpük partisinde de köpüklerin denize bırakıldığı belirlendi.

SEZON SONUNA KADAR YASAKLANDI

Kurul, günübirlik gezi turu yapan teknelerin ilçe körfezinde kıyıya yakın seyrederken yüksek sesle müzik yapması ve köpük partisi yapmasını sezon sonuna kadar olarak yasakladı. Kurulun açıkladığı karar şöyle: "Geçen 7 Mayıs'ta Kaymakamlık tarafından Turizmde Alınacak Önlemler başlığı altında ilgi birimlere gönderilirken konuyla ilgili 27'nci maddede, günübirlik tur teknelerinin oluşturduğu gürültü kirliliği ile ilgili olarak sahildeki vatandaşların ve otellerdeki müşterilerin yüksek sesten dolayı rahatsız oldukları belirtilmiş olup gürültü kirliliği konusunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev alanında olduğu ve bu işin protokolle yürütüldüğü belirtilmiştir.

Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı, karada belediyelere yetki verildiği ve gürültü kaynağından değil şikayet olunan yerden bakılarak tespit yapılması gerektiği ve bunun haricinde tur tekne sahiplerinin kurallara uyması ile bu sorunun daha kolay çözülebileceği belirtilmiştir. Halihazırda 10 Nisan 2018 tarihli 3234 sayılı Deniz Turizm Kurulu'nun 12'nci ve 17'nci maddesi ile gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla kararlar alınmış olup bu kararlara uyulması aşamasında; günübirlik tur teknelerinin üye oldukları kooperatifler aracılığı ile titizlikle takip edilmesi gerekmektedir."