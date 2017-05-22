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Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri tur araçlarına yönelik denetimleri her gün yapmaya başladı.

22.05.2017 - 16:21
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Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

Atatürk Meydanı ilçe çıkışı istikametinde Muğla ve ilçeleri ile Aydın, İzmir ve Denizli'ye giden günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs, midibüsler ve minibüsler durduruldu.

Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

Trafik ekipleri tur araçlarında emniyet kemeri olup olmadığı ve turistlerin kemerleri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri konusunda turistler ve araç sorumluları ile rehberler uyarıldı.

Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

KEMER KONTROLÜ YAPILDI

Denetimlerde trafik ekipleri araçların ve şoförlerin taşıma evraklarını da inceledi. Denetim esnasında içi turistleri taşılan bir minibüste emniyet kemerinin hiç olmadığı görüldü. Ekipler, turistlerin mağdur olmaması için tur şirketinden yeni bir araç istedi.

Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

ARAÇ SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Emniyet kemeri bulunmayan minibüs yolcu taşımacılığından men edilirken, araç sahibine cezai işlem uygulandı. Araçtaki eksiklikleri giderebilmesi için de 7 gün süre verildi.

Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim

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