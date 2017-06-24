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Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Marmaris'te yapılan operasyonda 2.5 kilo esrar ile 26 kök hintkeneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

24.06.2017 - 16:16
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Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ormana yakın bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Bu sabah eve baskın düzenleyen polis, L.U. ve F.A.'yı gözaltına aldı.

Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

17 SAKSI HİNT KENEVİRİ

Evde yapılan aramada ise balkonda 17 saksıda hintkeneviri bitkisi, bir oda içinde uyuşturucu madde yapım düzenekleri ve 2.5 kilo esrar ele geçirildi. Evin arkasında bulunan ormanlık alanda ise 26 kök hintkeneviri ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

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