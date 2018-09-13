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Marmaris'te yaz sürüyor

Türkiye'nin büyük bir bölümünde, sonbahar mevsimine girilmesiyle havalar serinlerken, Marmaris'te sezon tüm hızıyla devam ediyor.

DHA | 13.09.2018 - 09:35..
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Marmaris'te, sonbahar mevsimine girilmesine rağmen yaz hala etkisini sürdürüyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde, sıcaktan bunalanlar plaj, otel havuz başları ve su parklarına gidiyor.

YAZ KEYFİ YAŞANIYOR

Marmaris'te bulunan yabancı turistler de şezlonglarda uzanarak eylül güneşinde bronzlaştı. Bazıları ise şemsiye altında kitap okudu. Turistler jet-ski, banana ve paraşüt su sporları ile de heyecanlı anlar yaşadı.

Sağlık hizmetlerinde çalışan Rus Elena Grokovina Esler (23), "Marmaris, denizi ve insanları ile çok güzel. İlk defa tatile geldim çok mutluyum" dedi.

"DENİZ, KUM, GÜNEŞ MÜKEMMEL"

Üniversite öğrencisi İngiliz Elizabeth Glorian Estefan (19), "Ailemle birlikte ilk defa Marmaris'e tatile geldim. İnsanları çok cana yakın, deniz, kum ve güneş mükemmel. Her gün kültürel gezilere katılıyoruz, harika koyları var" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yüksek nem ve sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

Marmaris'te yaz sürüyor

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