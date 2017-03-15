Kayyum atanan Marmaris'teki otel, satışa çıkartıldı

Keyland Turizm Seyahat A.Ş., 1991 yılında, Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki kırsal Turgut Mahallesi, Çatal Burun Mevkiindeki arazide otel inşaatına başladı.

Toplamda 190 oda ve 400 yataktan oluşan tesislere 20 villa, 700 kişilik restoran, 500 kişilik kafeterya, lobi bar, havuz bar, sağlık kulübü, Türk hamamı ve yüzme havuzu barındıran otelin kaba inşaatı hızlı başladı fakat daha sonra otelin yapımı durdu.

Rus milyarder işadamı Roman Abramoviç 2004 yılı başında bölgeyi gezerken oteli görerek satın almak istedi ama satış gerçekleşmedi.

FETÖ'CÜ AKIN İPEK 2009'DA SATIN ALMIŞTI

Oteli 2008 yılında, Lübnan'ın 2009 yılında kurulan eski geçici hükümetin başbakanı ve ülkenin en zengin işadamlarından biri olan Najib Mikati satın aldı ama otelde yine herhangi bir çalışma gerçekleşmedi. Yüzde 55'lik bölümü tamamlanan tesisler bu kez de Koza Grubu'nun sahibi işadamı Akın İpek'e 15 milyon dolara satıldı.

2009 yılında inşaatına tekrar başlanıp otel kısa sürede tamamlanarak Angel's Peninsula adı altında hizmete girdi. Geçen yıl eylül ayında FETÖ/PDY'nin kasası olduğu iddia edilen Koza - İpek Grubu ile birlikte otele de el konularak kayyuma devredildi.

KAYYUM ADINI DEĞİŞTİRDİ

Kayyum heyeti, adını 'Otel Angel's Marmaris' olarak değiştirdiği tesisi yıllık 7 milyon 500 bin TL'ye kiralamak istedi. Fakat bu fiyata kiracı çıkmayınca otel, 'helal' konseptiyle hizmet vermeyi sürdürdü.



Otel Angel's Marmaris adı altında hizmet verirken, otelde gizli dehliz bulunduğu, yine bahçesinde 18 ton altının yanı sıra 500 milyon Euro, 250 milyon Dolar ile 1050 şantaj kaseti olduğu iddia edildi, ancak yapılan aramalarda hiçbir bulguya rastlanmadı.





2.5 kilometrelik sahil şeridine sahip, standart odaların yanı sıra delux, royal delux, suit, dublex suit, royal dublex suit olmak üzere 6 çeşit odası ve 105 metrekarelik villa seçenekleri de bulunan 10 katlı, beş yıldızlı tesis, bu defa internetten satışa sunuldu. Kadınlar için ayrılmış özel plajı, mescidi, saklı denizi, biri kapalı, biri çocuklar için olmak üzere toplam dört yüzme havuzu, SPA hizmetleri, kiralık irili ufaklı yat ve otomobilleri, deniz kıyısında özel locaları, 40 kişi kapasiteli sineması, 6 toplantı ve konferans salonu ile bir de amfi tiyatrosu bulunan ultra lüks tesis, U4 Gayrimenkul aracılığıyla geçen 11 Şubat'ta 'www. sahibinden.com' adlı internet sitesinde 230 milyon Euro'ya satışa çıkartıldı. İlanda otelin arazisinin 90 bin metrekare, kapalı alanının da 8 bin metrekare olduğu belirtildi.





İlan sayfasına konulan telefona çıkan kişi ise otelle ilgili detay bilgiyi satın almaya ciddi bakan kuruluş veya kişilerle ancak karşılıklı bir araya gelindiğinde verebileceklerini belirtti.