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Mars Dünya'ya en yakın konumuna gelecek

'Kızıl Gezegen' olarak bilinen Mars, 15 sene sonra Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 15:08..
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Güneş sisteminde Dünya'ya en yakın gezegen olan Mars, bu gece 2003'ten sonra gezegenimize en yakın konuma gelecek. Normal halinden 10 kat daha büyük şekilde gözlemlenebilecek olan Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki mesafe 57,6 milyon kilometreye inecek.

Mars Dünya'ya en yakın konumuna gelecek

ÇIPLAK GÖZLE BİLE İZLENEBİLECEK

İki gezegen arasındaki ortalama mesafe 80,8 milyon kilometre olarak hesaplanıyor. Gün batımının hemen ardından gökyüzünde güneybatı yönünde belirecek olan Mars'ı, günbatımından birkaç saat sonra çıplak gözle izlemek mümkün olacak.

Mars Dünya'ya en yakın konumuna gelecek

BUZ KÜTLELERİ DE GÖRÜLECEK

Teleskop yardımıyla Kızıl Gezegen'deki buz kütlelerinin de görülebileceği belirtiliyor. Ancak NASA, Mars'ın yüzeyindeki kum fırtınalarının görüşü etkileyebileceği hatırlatıyor.

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