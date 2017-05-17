taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5409
EURO
3,9315
ALTIN
141,15
PETR
51,2200

Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'nde

NASA'nın Mars keşif aracı Opportunity, 2 yıl uzatılan keşif misyonunun yeni safhasında incelemeler yapacağı Perseverance Vadisi'ne ulaştı.

17.05.2017 - 03:31
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin California'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, keşif aracının, gezegenin Meridiani Planum Platosu'ndaki Endeavour Krateri'nin iç yamacı içine oyulmuş vadi tabanından görüntüleri dünyaya yollamaya başladığı belirtildi.

Bilim adamları Opportunity'nin sağlayacağı veriler sayesinde vadinin milyarlarca yıl önce kraterin içinde nasıl meydana geldiğini açıklamayı umuyor.

Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'nde

Vadinin akarsu veya rüzgar aşındırmasıyla ya da krater enkazının oluşturduğu yamaçların suyla ağırlaşıp çökmesiyle meydana gelmiş olabileceğine dair teorilerin olduğuna dikkati çeken bilim adamları, keşif faaliyetinin bu konuda somut kanıtlar sağlayabileceğini kaydetti.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Meridiani Planum Platosu'na inmişti.

Opportunity ile aynı tarihlerde "MER-A" olarak adlandırılan "Spirit" adlı ikiz araç da gezegenin diğer ucuna indirilmişti. Ancak 2009'da gezegen yüzeyinde sıkışan Spirit'in ertesi yıl dünya ile irtibatı kopmuştu. Opportunity ise 16 Mayıs 2017 itibarıyla öngörülen operasyon süresinden 13 yıl 20 gün fazla bir süredir Kızıl Gezegen'deki keşif faaliyetini sürdürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

5
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

28
ABD'de terör yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

ABD'de terör yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

12
Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi tahliye edildi

Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi tahliye edildi

23
Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

2
Beyaz Saray'da güvenlik alarmı: Tüm girişler kapatıldı

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı: Tüm girişler kapatıldı

1
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM