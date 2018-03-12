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Mars tek kurtuluşumuz

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, “Dünyanın karanlık çağından kurtulmamızın tek yolu Mars’a koloni kurmak” dedi.

Detay Haber | 12.03.2018 - 10:18..
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  2. Teknoloji
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Çılgın buluşlara imza atan isim olan Elon Musk’ın, geçtiğimiz günlerde 4428 uydu ile tüm dünyaya internet sağlayacağı projenin ilk uydu fırlatışına şahit olmuştuk. Burdan toplanan gelirlerle Ay’a kurulacak 4G sağlayıcı ve Mars için koloni yapılacağını açıkladı.

Bunun yolunu yapıyor olmalı ki, Elon Musk dün Teksas’ta düzenlenen SXSW Konferansı’nda konuştu ve şu sözlere yer verdi:

“Başka bir karanlık çağ olması muhtemeldir. Özellikle de üçüncü bir dünya savaşı varsa. Mars ve Ay’a koloni yapılması bizim tek kurtuşuşumuzdur.

"AMACIMIZ İLHAM VERMEK"

İlk gezi amaçlı, Mars’a gidebilen ve gezegenler arası uzay gemisini inşa ettik ve gelecek yılın ilk yarısında uçuşlara başlayacağız.

Amacımız size ilham vermek ve herşeyin mümkün olacağına inandırmak ve bunu da başarıyoruz."

Mars tek kurtuluşumuz

"İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM"

Ayrıca iflasın eşeğinden de döndüğünü belirten Elon Musk, “2002 yılında PayPal’ı sattığımda 180 milyon dolar gelir elde ettim, SpaceX ve Tesla'ya başlangıçta 90 milyon dolar yatırdım fakat maliyet giderek arttı. 2008’de SpaceX’teki Falcon Heavy denememde bir roketi kaybettim ve bana maliyeti ağır oldu ve Noel’de batacaktım. Elimde 40 milyon dolar kaldı.” dedi.

Ayrıca şunları da ekledi: “40 milyon doları 2 şirketime de eşit olarak yatırdım. Enerjini bir şey inşa etmek için sarf ettiğinizde o sizin bebeğiniz oluyor, ben de aralarında seçim yapamadım. Parayı ikisine birden yatırdım, neyse ki ikisi de düze çıktı. Eğer işler farklı gitseydi, her iki şirket de batacaktı. “

Görünen o ki Musk, bu işlerden iyi gelir elde etti. Geçtiğimiz Falcon Heavy uçuşunda, “Bu gemiyi hazırladık ve uçuşa hazırlanıyoruz.” dediğinde prototip diyip duranlar artık faliyete geçtiğinin ve dişe dokunur bir düzende üretimine başlandığının müjdesini kendisi verdi.

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