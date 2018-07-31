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Mars yıllar sonra dünyaya çok yaklaştı

Mars, dünyaya 57,6 milyon kilometre uzaklıkla 2003'ten bu yana en yakın konuma ulaştı.

AA | 31.07.2018 - 23:45..
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Güneş Sistemi'nde dünyanın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

Mars yıllar sonra dünyaya çok yaklaştı

55,6 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTA

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, dünyanın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla dünyaya en yakın konuma gelmişti.

Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.

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