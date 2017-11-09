Mars yolculuğu için iki milyon kişi rezervasyon yaptırdı

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından 5 Mayıs 2018’de başlatılacak olan Sismik Araştırmalar, Jeodezi ve Isı Aktarımı ile İç Keşif Araştırması (InSight) Mars keşif programına başvuranlar, online biniş kartlarını teslim aldılar.

EN ÇOK ABD REZERVASYON YAPTIRDI

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD 676 bin 773 kişiyle rezervasyon sayısında birinci, Çin 262 bin 752 kişiyle ikinci ve Hindistan 138 bin 889 kişiyle üçüncü sırada yer alıyor.

NASA’nın InSight keşif programı çerçevesinde, Mars’ın ekvatoru yakınına iniş yapılmasından sonra, 720 gün boyunca Mars depremlerinin incelenmesiyle birlikte hem Mars hem de Güneş sisteminde yer alan kayalık gezegenler hakkında daha derin bilgiler edinilmesi amaçlanıyor.