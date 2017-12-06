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Mars yüzeyinde gizemli küre

Mars'ta araştırmalar yapan uzay aracı, gizemli bir kürenin fotoğrafını çekti.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 12:32..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) insansız Mars kaşifi, 'Kızıl Gezegen'in yüzeyinden yeni fotoğraflar göndermeye devam ediyor.

Mars yüzeyinde gizemli küre

Elimize ulaşan son fotoğraflardaki bir detay Mars'ta bir dönem yaşam olup olmadığına dair tartışmayı bir kez daha alevlendirdi.

KÜRE ŞEKLİNDE METAL BİR CİSİM BULUNDU

Zira Mars’taki minik kaşiflerden yeni gelen fotoğraflardan bir tanesinde metal bir küreyi andıran bir cismin bulunması. Söz konusu fotoğrafın doğrudan NASA’nın JPL projesinin internet sitesinden alındığının altını çizen Ufologlar bunun gezegenin bir dönem akıllı bir türe ev sahipliği yapmış olabileceğine kanıt olacağı iddiasında.

Mars yüzeyinde gizemli küre

GEZEGENLER ARASI ROKET

Ancak bu iddiaların yakından incelenmesi için aşmamız gereken bir engel var, o da Mars'a gitmek. Geçtiğimiz aylarda gezegenimizin uydusu Ay yüzeyinde bulunan dev bir gezegenler arası roketin sunumunu takipçileri ile paylaşan Musk, Mars üssünün tasarımını da görücüye çıkarmıştı.

"Ay Üssü Alfa" ve "Mars Kenti" adıyla paylaşılan karelerde gezegenler arası bir rokete de yer verilmişti.

Mars yüzeyinde gizemli küre

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