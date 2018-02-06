Marsilya'da silahlı çatışma

Fransa'nın Marsilya şehrinde, kimliği bilinmeyen bir kişi sokakta ateş açtı. Yerel basın şüpheliyi etkisiz hale getirmek için özel kuvvetlerin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Şüphelinin bir binanın içine sığındığı belirtiliyor. Şüphelinin neden ateş açtığı ise henüz bilinmezken bölgeye gelen özel harekat operasyon gerçekleştiyor.

GÖZALTINA ALINDI

Ateş açan kişinin özel harekat operasyonu ile göz altına alındığı yerel basın tarafından açıklandı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Çatışmanın münferit bir silahlı eylem mi, yoksa terör girişimi mi olduğu henüz bilinmezken polis yetkilileri olayın terörizmle bağlantılı olmadığını söyledi.