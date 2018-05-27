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Mars'ın demir zengini kayalarında yaşamın izleri olabilir

Gezegende eski çağlardan kalma göl yataklarındaki demir zengini kayaların, 4 milyar yıl öncesinden yaşamın izlerini barındırmasının mümkün olduğu bildirildi.

AA | 27.05.2018 - 01:26..
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Edinburgh, Yale ve Brown Üniversiteleri, California ve Massachusetts Teknoloji Enstitüleri ile ABD Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) bir grup bilim adamının yaptığı araştırma, Mars'ta göl yataklarında bulunan demir ve silis zengini kayaların, milyarlarca yıl öncesinde yaşam bulunup bulunmadığının izinin sürüleceği en iyi yerler olduğunu gösterdi.

LABORATUVARDA MARS KOŞULLARI OLUŞTURULDU

Sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, Dünya fosilleri konulu çalışmalar gözden geçirildi ve yaşamın izlerini keşfetmek için en ümit verici bölgelerin belirlenmesi amacıyla Mars koşullarının benzerini oluşturan laboratuvar deneylerinin sonuçları değerlendirildi.

Bu kayaların, 3-4 milyar yıl önce Mars'ın "Noachian ve Hespian" dönemlerinde, kızıl gezegenin yüzeyinde su bulunduğu sırada oluştuğuna işaret edildi.

Mars'taki kayaların, gezegen plaka tektoniğine maruz kalmadığından Dünya'dakilerden daha iyi korunmuş olduğu belirtildi.

Bulguların, NASA'nın Mars keşif projesine katkı sağlaması bekleniyor.

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