Mars'ın keşfi için Ay'a istasyon kurulacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın yörüngesinde çalışacak mini bir uzay istasyonu yapmak için geliştirdiği projesini duyurdu. İstasyonun Mars uçuşları için bir 'pit-stop' gibi işlev göreceği gelen ilk bilgiler arasında. NASA'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada istasyonunun yapımı için özel şirketlerin katkısının da alınacağı belirtiliyor.

DURAK OLARAK KULLANILACAK

Aynı açıklamada istasyonun Ay'a yapılacak ziyaretlerin dışında daha uzak hedefler için bir durak olarak kullanılabileceğinin altı çiziliyor. NASA' bu istasyonu uzay misyonlarının merkezi haline getirmeyi planlıyor. Zira NASA'nın 'deep space transport spacecraft' projesi, bu istasyonda birden fazla kez kullanılabilen bir uzay aracının bulunmasını ön görüyor. Gezegenimizden Ay'ın yörüngesindeki istasyona gelen astronotların bu araçla Mars'a yolculuk yapıp aynı araçla geri dönmesi hedefleniyor.