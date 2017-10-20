Mars'ın manyetik kuyruğu bulundu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) "Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi" (MAVEN) aracından elde edilen verileri kullanarak yaptığı araştırma, Kızıl Gezegen'in manyetik kuyruğunun, Güneş rüzgarının taşıdığı manyetik sahaların Mars'ın yüzeyinde saklı manyetik alanlarla etkileşim içine girmesiyle oluştuğunu gösterdi.

MARS'IN BİR BÖLÜMÜ KAYBOLABİLİR

Science Daily'nin haberine göre araştırmanın bulguları, Utah'ta Amerikan Astronomi Topluluğu Gezegen Bilimleri Bölümü'nün 49'uncu yıllık toplantısında sunuldu.

Bilim adamları, bükülen kuyruğu oluşturan bu etkileşim sürecinin, Mars'ın hali hazırda ince atmosferinin bir bölümünün daha kaybolmasına yol açabileceğine dikkati çekti.

NASA: KUYRUĞA GÜNEŞ SİSTEMİ'NDE RASTLANMADI

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Gina DiBraccio, Mars'ın manyetik kuyruğunun eşine Güneş Sistemi'nde rastlanmadığını söyledi. DiBraccio, keşif için "Ne kendine ait manyetik sahaya sahip olmayan gezegen Venüs'te bulunan manyetik kuyruğa ne de Dünya'nın manyetik alanına benziyor." değerlendirmesini yaptı.