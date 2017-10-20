taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6684
EURO
4,3243
ALTIN
151,07
PETR
57,2200

Mars'ın manyetik kuyruğu bulundu

Mars'ın Güneş rüzgarıyla etkileşim içine girerek bükülen görünmez bir manyetik kuyruğu olduğu keşfedildi.

20.10.2017 - 19:46
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) "Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi" (MAVEN) aracından elde edilen verileri kullanarak yaptığı araştırma, Kızıl Gezegen'in manyetik kuyruğunun, Güneş rüzgarının taşıdığı manyetik sahaların Mars'ın yüzeyinde saklı manyetik alanlarla etkileşim içine girmesiyle oluştuğunu gösterdi.

MARS'IN BİR BÖLÜMÜ KAYBOLABİLİR

Science Daily'nin haberine göre araştırmanın bulguları, Utah'ta Amerikan Astronomi Topluluğu Gezegen Bilimleri Bölümü'nün 49'uncu yıllık toplantısında sunuldu.

Bilim adamları, bükülen kuyruğu oluşturan bu etkileşim sürecinin, Mars'ın hali hazırda ince atmosferinin bir bölümünün daha kaybolmasına yol açabileceğine dikkati çekti.

Mars'ın manyetik kuyruğu bulundu

NASA: KUYRUĞA GÜNEŞ SİSTEMİ'NDE RASTLANMADI

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Gina DiBraccio, Mars'ın manyetik kuyruğunun eşine Güneş Sistemi'nde rastlanmadığını söyledi. DiBraccio, keşif için "Ne kendine ait manyetik sahaya sahip olmayan gezegen Venüs'te bulunan manyetik kuyruğa ne de Dünya'nın manyetik alanına benziyor." değerlendirmesini yaptı.

İlginizi Çekebilir
Macron, Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ilişkilerde diyaloğun içinde olunması gerektiğini söyledi.
Filistinli gençlerin vücut geliştirme yarışması
Filistinli gençler, Gazze'de bir spor salonunda vücut geliştirmede şampiyon olabilmek için yarıştı.
Kaliforniya yangınının maliyeti
42 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının bir milyar dolar zarara neden olduğu bildirildi.
İtalya'daki iki bölge daha fazla özerklik istiyor
Katalonya'daki bağımsızlık referandumundan sonra Avrupa'da özerklik talepleri arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

555
İstifası beklenen Recep Altepe: Görevimin başındayım

İstifası beklenen Recep Altepe: Görevimin başındayım

475
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

167
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

97
Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

124
Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

49
Rus Paris Hilton'un Putin'e rakip olduğu an

Rus Paris Hilton'un Putin'e rakip olduğu an

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM