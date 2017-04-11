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Mars'ta ilk kez metal iyonları bulundu

NASA, kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları keşfetti.

11.04.2017 - 15:52
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Science Daily'nin haberine göre, Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi (Maven) adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesine girdiği Eylül 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doğalgaz ve iyon kütle spektrometre aletini kullanarak inceledi.

Mars'ta ilk kez metal iyonları bulundu

BİR GEZEGENİN İYONESFERİNDE BULUNDU

Maven, Kızıl Gezegen'in atmosferinin üst kısmında (iyonesfer) elektrik yüklü demir, magnezyum ve sodyum iyonları bulunduğunu tespit etti. Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli bilim adamı Josepp Grebowksy, Maven'in Dünya dışında bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalıcı metal iyonları bulduğunu kaydetti.

Mars'ta ilk kez metal iyonları bulundu

METALİK İYONLAR UZUN ÖMÜRLÜ

Metalik iyonların uzun ömürlü olduğu, asıl bulundukları yerden rüzgar ve elektrik alanlarıyla taşındıklarını ifade eden Grebowsky, Mars'ın iyonesferindeki hareketliliği anlamak için bu iyonların kullanılabileceğini belirtti. Grebowsky, "Başka bir gezegende yer alan metal iyonlarını gözlemlemek bize Dünya ile karşılaştırma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapısını daha iyi anlama şansı veriyor." ifadesini kullandı.

Mars'ta ilk kez metal iyonları bulundu

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