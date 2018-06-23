Mars'ta toz fırtınası tüm gezegeni kapladı

NASA, Kızıl Gezegen'de görev yapan Curiosity aracının çektiği görüntüleri yayınladı.

Curiosity'nin Mast kamerasının çektiği görüntülerde, gökyüzünün küçük toz parçacıklarıyla kaplandığı dikkati çekerken, fırtınanın tüm gezegeni etkisi altına aldığı açıklandı.

Fırtına, NASA'nın gezginci robotu Opportunity ile iletişimin kesilmesine yol açmıştı. Gezegende Gale Krateri'nde araştırma yapan Curiosity ise faaliyetlerini sürdürüyor.

HEM YÜZDEYDEN HEM DE UZAYDAN BİLGİ VERECEK

Opportunity'nin yeniden çalışmaya başlaması için Güneş ışınlarını kesen toz bulutunun dağılması gerekiyor. Curiosity ise gece gündüz çalışan nükleer bir bataryaya sahip.

Curiosity'nin, NASA'da görevli bilim insanları için Mars'ta bazı toz fırtınalarının aylarca ve büyüyerek sürmesinin, bazılarının ise küçük çaplı ve kısa süreli olmasının nedenine yanıt bulunması açısından emsalsiz bir pencere niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Curiosity ve Mars'ın yörüngesindeki uzay aracı filosu, bilim adamlarına toz fırtınaları konusunda ilk kez hem yüzeyden hem de uzaydan bilgi elde etmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor.

Mars'ı kuşatan son küresel fırtına 2007'de, Curiosity'nin gezegene inişinden 5 yıl önce meydana gelmişti.